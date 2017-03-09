Рижские художники приглашают на "Ситцевый бал"

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Foto: Publiciātes foto С 10 по 27 марта в галерее Figaro Art пройдет выставка работ художников объединения Art Council Latvia под названием "Ситцевый бал". В экспозиции будут представлены два десятка полотен, посвященных прекрасной половине человечества. Открытие выставки и встреча с художниками состоится 10 марта в 16.00. Вход бесплатный. Выставка продлится до 27 марта.

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