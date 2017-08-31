Начав, как и его кумир Михаил Барышников, с па-де-труа в "Щелкунчике" Латвийского национального театра оперы и балета, ученик Рижского хореографического училища Тимофей Андрияшенко снялся в кино, прошелся победным маршем по международным балетным конкурсам, получил грант Академии русского балета в Генуе, а сегодня исполняет главные партии на самой известной сцене мира – в миланском театре La Scala. В родную Ригу Тимофей наведывается лишь время от времени - в гости. Как и многие его бывшие одноклассники, танцующие сейчас за рубежом.

Танцевать Тимофей начал в четыре года: с коллективом народного танца своего детского сада объездил множество фестивалей. С семи лет увлекся каратэ – благодаря этому спорту, наработал растяжку и гибкость. Большую же часть свободного времени проводил с ребятами во дворе.

В конце четвертого класса родители устроили сыну сюрприз: как-то позвали его ехать в город по делам и завезли... в хореографическое училище. Прямо на вступительные экзамены. Как позже признался папа, известный рижский гомеопат Игорь Андрияшенко, это было наказание. В школе непоседливый Тимофей любил повыступать и даже станцевать на парте, за что родителей вызывали на проработку. Вот и решили поставить ребенка в рамки.

Успешно пройдя все отборы, Тимофей подписал себе приговор на всю жизнь. Во имя нового увлечения вскоре пришлось бросить каратэ, волейбол, подводное плавание и, конечно, любимый двор – занятия в хореографическом шли с утра до вечера, да и сил ни на что другое уже не оставалось.