"Мам, помоги мне с домашкой по математике!", "Пап, я не понимаю задачу, объясни!" – любой родитель младшеклассника рано или поздно сталкивается с такими просьбами. Однако порой мы сами не можем разобраться, как выполнить задание, или наше разъяснение такое сложное, что ребенок сбит с толку, а повторять в пятидесятый раз уже не хватает терпения.

Эта книга для родителей, которые хотят понять, что происходит в голове у детей при решении сложных примеров, что способно запутать ребенка, а что – навести на правильный ответ.

Сложение и умножение, вычитание и деление, дроби, проценты и пропорции, элементарная геометрия и статистика – авторы книги, математики Роб Истуэй и Майк Эскью, объясняют эти темы просто и интересно. А еще они предлагают увлекательные и действенные способы, которые помогут вашему ребенку лучше разобраться в математике и наконец-то получить от нее удовольствие.

• Авторы не только рассказывают, какие есть способы изучить тему (метод шоколадки для объяснения дробей вашему ребенку обязательно понравится), но и подробно описывают, почему ребенок не понимает, в чем заключаются распространенные ошибки, а главное — как их избежать.

• Родителям будет небезынтересно узнать, какие тактики полезны для успешного понимания темы, а что делать ни в коем случае нельзя. Например, даже если задачка решена правильно, не будет лишним попросить ребенка объяснить, что и как он делал (иногда правильный ответ можно получить из неверных предпосылок).

• Почему площадь треугольника всегда равна половине основания, умноженной на высоту, зачем древние греки разделили окружность на 360 градусов, как запомнить, где числитель дроби, а где знаменатель, и какой формы футбольный мяч? В книге вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы, которые помогут вам лучше понять математику.

Роб Истуэй — популяризатор математики, опубликовал несколько бестселлеров, в которых показал, как математика может стать частью повседневной жизни. Среди них — "Почему автобусы приходят сразу по три?" (Why do Buses Come in Threes?), а также книга "Математика с удовольствием" (More Maths for Mums and Dads), написанная в соавторстве с Майком Эскью. Роб регулярно участвует в радиопередачах и выступает с лекциями о математике перед самыми различными слушателями в Великобритании, США и Австралии.

Майк Эскью — профессор кафедры начального образования в Университете Монаша в Мельбурне, занимал должность профессора кафедры математического образования в Королевском колледже Лондонского университета. Он занимается исследованиями, пишет о преподавании и изучении математики в начальной школе, его увлекательные лекции и телесеминары пользуются большой популярностью в Великобритании и других странах.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)