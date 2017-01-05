7 февраля на сцене Латвийской Национальной оперы будет показан один из лучших балетов современности, сообщает компания Art Forte.

"Роден" Бориса Эйфмана на музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса и Жюля Массне появился на свет в декабре 2011 года и практически сразу после премьеры обрел статус легенды. Сюжет балета построен вокруг любовного треугольника, все участники которого были глубоко несчастливы: и великий французский скульптор Огюст Роден, в 24 года связавший себя союзом со своей первой натурщицей, швеей Розой Бере; и самоотверженная Роза, боготворившая Родена (который никогда не считал ее ровней, но все же через 53 года гражданского брака повел под венец -- в 1917-м, последнем для них обоих); и Камилла Клодель, ученица, помощница, модель и муза ваятеля. Судьба ее сложилась трагически: после скандального разрыва с мастером эта талантливая художница затворилась от мира, впала в депрессию и, оказавшись в нищете и забвении, сошла с ума. Все 30 лет, проведенных в психиатрической клинике, Камилле не давала покоя навязчивая идея о заговоре, в результате которого Роден сумел присвоить все ее достижения, украсть ее жизнь, ее дар, ее любовь…

"На языке тела мы говорим в этой постановке о страсти, внутренней борьбе, отчаянии – обо всех тех явлениях жизни человеческого духа, которые гениально изображены Роденом и Камиллой в бронзе и мраморе. Обратить застывший в камне миг в безудержный, эмоционально насыщенный поток телодвижений – вот к чему стремился я, сочиняя новый балет. "Роден" - это размышление о непомерной цене, которую приходится платить гениям за создание бессмертных шедевров. И, конечно же, о тех муках и таинствах творчества, что всегда будут волновать художника", -- говорит Борис Эйфман. А его труппа, самая высокая и самая красивая в мире, подтверждает превращает слова и задумки своего харизматичного лидера в спектакль, равных которому мало.

После премьеры "Родена" российские критики писали о постановке: "Она завораживает, как редкий экспонат в Эрмитаже или Лувре. Она пластична, как глина, величественна, как бронза, обтекаема, как мрамор, и графична, как экслибрис" ("Известия"). А американец Даррел Вуд, автор издания NYC Dance Stuff, подытожил гастроли "Родена" в Нью-Йорке так: "Я предсказываю этому балету великое будущее, мне кажется, что впоследствии он будет считаться одним из лучших балетов 21 века". Овациями завершились гастроли "Родена" в Финляндии и Израиле. Огромный успех сопутствовал шедевру знаменитого хореографа и в Париже, где некогда жили, творили и любили герои балета. Наверное, не найдется ни одного зрителя, которого оставил бы равнодушным этот шедевр современного психологического танцевального театра.

В создании спектакля приняли участие знаменитые российские театральные художники Зиновий Марголин (сценография), Глеб Фильштинский (свет) и Ольга Шаишмелашвили (костюмы).

Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана проходят в рамках Зимнего сезона компании Art Forte. Проект поддержал Фонд Культурного капитала Латвии. Генеральный партнер – компания "Северсталь". Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – Delfi.

Билеты доступны в кассах сети "Biļešu paradīze" и www.bilesuparadize.lv.