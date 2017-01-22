21 января скончалась актриса Нового Рижского театра и режиссер Майя Апине. Коллеги актрисы в честь ее памяти перед представлением "Отелло" провели минуту молчания.

Майя Апине родилась в 1961 году, в 1985 году окончила театральное отделение культурно-художественного факультета Латвийской Государственной консерватории.

С 90-х годов играла во многих постановках Нового Рижского театра, среди наиболее известных работ - роли в спектаклях "Margarēta", "Zilākalna Marta", "Boms pret Boru", "Trešās impērijas bailes un posts", "Arkādija". Как режиссер Апине создала пять работ, последняя - постановка "Mīļais melis. Ne šovs" в 2014 году.

Апине также снялась в нескольких фильмах и телесериалах. В частности, она сыграла в фильмах "Baiga vasara" (2000), "Ķīlnieks", "Pa ceļam aizejot", "Labās rokas". Одну из самых популярных ролей экрана сыграла в телесериале "Likteņa līdumnieki" - роль Марии. Актриса также снималась в популярном российском детективном сериале "Каменская-2".