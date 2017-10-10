9 октября в возрасте 82 лет ушел из жизни актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова, заслуженный артист Латвийской ССР (1979) Радион Александрович Гордиенко.

Гордиенко родился в 1935 году в Одессе, но большую часть жизни прожил в Риге: в 1962 году окончив Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, он был принят в труппу театра, тогда еще называвшегося Рижским театром русской драмы.

Эмоциональный, харизматичный, пластичный, музыкальный, тонко чувствующий и текст, и жест, Радион Гордиенко завоевал любовь зрителя сразу – и навсегда. И трагические, и комические персонажи в его исполнении запоминались не только выразительностью, глубокой проработанностью характера и психологической достоверностью, но и пронзительной искренностью. Гордиенко в полной мере владел магией театра – и щедро дарил другим сокровища своей души, таланта и разума.

Ключевые роли Радиона Гордиенко на сцене Рижского русского театра: Тони ("Вестсайдская история"), Рылеев ("Через 100 лет в березовой роще"), Ляпкин-Тяпкин ("Ревизор"), Сенека ("Театр времен Нерона и Сенеки"), Мистер Хардинг ("Полет над гнездом кукушки"), Багорыч ("Вы чье, старичье?"), Пятирубель ("Закат"), Питер ("Что случилось в зоопарке"), Кучумов ("Бешеные деньги"), Анджело ("Комедия ошибок"), Саймон ("Жених из Иерусалима"), Аристарх ("Горячее сердце"), Виктор ("Игра с кошкой"), Лоренцо ("Чума на оба ваши дома"), Сомов ("Маленькая девочка"), Пантелеоне ("Вешние воды"), Камердинер ("Голый король"), Флоран ("Священные чудовища"), Отец Мещерского ("Натали"), Пастор ("Господин Пунтила и его слуга Матти"), Купец ("Аленький цветочек"), Фирс ("Вишнёвый сад"), Константин Гаврилович Бертенев ("Кода").

Похороны Радиона Александровича Гордиенко состоятся в четверг, 12 октября, в 14:30 на Плявниекском кладбище, отпевание в каплице.

Фото - пресс-служба театра.