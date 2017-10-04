Снимается кино. Серебряков, Ольбрыхский и Коренева затеяли хор в Юрмале

В Риге и Юрмале снимается российско-британский фильм "Ван Гоги", обозначенный создателями как "нервный, психологический, не плоско-коммерческого содержания". В работе задействовано огромное количество знаменитостей. Режиссер и автор сценария – Сергей Ливнев, сценарист эпохального фильма "Асса", продюсер картин "Страна глухих", "ПираМММиды", "Любовь в большом городе". В главных ролях – Алексей Серебряков, Елена Коренева и польский актер Даниэль Ольбрыхский. Оператор – Юрий Клименко ("Матильда", "Трудно быть богом", "Анна Каренина" и др.).

Уже месяц ночами с балкона юрмальского отеля Amber Spa звучат Высоцкий и Окуджава в исполнении неугомонного Даниэля Ольбрыхского, который с легендарными русскими бардами был знаком лично и теперь с их помощью настраивает свой русский язык. "Несмотря на весь большой российский опыт, бегающее русское ударение дается мне нелегко, - честно признается Даниэль. – В польском всегда ударение на предпоследний слог, во французском - на последний, а у вас всякий раз думаю – пИсать или писАть?"

В Латвии Ольбрыхский не в первый раз – было время, когда он регулярно наведывался на фестиваль "Балтийская жемчужина" в компании своего друга Никиты Михалкова. "Дорогой Никитка – он большой артист, - охотно вспомнил те времена Даниэль. – Помню как-то на фестивале мы сидели в баре до пяти утра – пели, танцевали. Решил сходить на завтрак – подошел официант. Я хотел что-то заказать, но он сам наклонился и сообщил: г-н Ольбрыхский, к сожалению, кефира нет. И тут появился дорогой Никитка: а ну-ка, два раза по 150. Я ему: Никита, ты с ума сошел – 9 утра! А он отвечает: а в Токио сколько? Фестиваль-то международный… Последнее время мы с Никитой почти не видимся, но я ему письма пишу о том, что происходит в мире – мы с ним очень сердечно спорим". (Тут Ольбрыхский аккуратно намекнул на свое письмо Михалкову с просьбой поддержать обвиненного в терроризме на территории Крыма и приговоренного к 20 годам заключения режиссера Олега Сенцова. - Прим. ред.)

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Связь с Латвией есть и у Алексея Серебрякова. Одной из первых его работ был легкомысленный эротический фильм по сценарию латвийского драматурга Далии Трускиновской "Обнаженная в шляпе": "Тот фильм снимался тут рядом – в Эстонии, и назвать его глубоким достаточно сложно. Но моей дочери, когда она была маленькой, эта картина очень нравилась – она смотрела его много раз, потому что это был единственный момент, где папа улыбается. Почему не улыбаюсь? Невесело. Когда смотришь вокруг, то веселиться особо не приходится".

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В 2000 году Серебряков снялся в картине латвийского режиссера Евгения Пашкевича "Гольфстрим под айсбергом", которая вышла на экраны лишь в 2013 году и представляла Латвию на Московском кинофестивале и на "Оскаре": "Я считаю, что Женя - гений. К сожалению, мало работающий и невостребованный. И понятно почему: кино – высокобюджетное производство, это не музыка, которую можно писать где угодно... Но 15 дней, которые я снимался в Риге в своей новелле "Аберрация чувств", я вспоминаю как одни из самых интереснейших и самых счастливых событий, которые вообще могут произойти с артистом".

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В чем конкретно заключается сюжет картины "Ван Гоги" – пока тайна. Режиссер Сергей Ливнев лишь приоткрыл завесу тайны: "Я не объясню, почему "Ван Гоги", и не буду описывать сюжет – это не тот случай, когда можно все обозначить в двух словах. Скажу лишь, что Алексей играет сына, а Даниэль – его отца. И догадывайтесь сами, кого играет Лена Коренева". Ливнев добавил, что Даниэль играет крупного хорового дирижера. И в фильме будет звучать одно классическое и легко узнаваемое произведение, которое дирижер любит. И оркестр будет – местный.

Почему в Латвии? "Прежде чем принять такое решение, я рассматривал много разных вариантов – Одесса, Тбилиси, Москва, Питер… - рассказал Ливнев. - Годился любой крупный город с культурными традициями на пространстве бывшего СССР, с историей и географией. Остановились на Латвии, о чем я не жалею. Сначала я так решил, потому что нашел тут главный объект, в котором снимается полфильма - потрясающий дом, который был построен в конце 19-го века латвийским промышленником, а сейчас принадлежит университету, там проводят всякие мероприятия. Дом выдающейся архитектуры и интерьера. Вся атмосфера маленького приморского городка Юрмала, и рядом Рига – абсолютно европейская, но с историей и ароматом старины, нам очень подошла. И я не разочарован – тут все приятно, жить и работать".

По словам режиссера, Латвия в фильме так и будет Латвией. "И латыши у нас будут. Местные актеры задействованы в небольших ролях. Но основные герои у нас - не латыши, а евреи, что греха таить. Люди, которые отсюда родом. Фильм - про русскоязычных людей, несколько поколений которых жили в Риге. Действие происходит сейчас, в наши дни".

Сергей Ливнев сообщил, что фильм снимается на частные деньги без поддержки какого-либо государства, но никто не ждет от проекта коммерческого успеха: "Как будет – так будет. Задачи у нас другие. Сделать кино для вечности. Хотя, конечно, мы надеемся, что если получится хорошо – фильм заметят и покажут в кинотеатрах". Даниэль Ольбрыхский подверг сомнению утверждение режиссера: "Какой автор оказался самым коммерческим в мировой истории? Шекспир. А в России? Толстой, Чехов. Люди хотят это читать и смотреть". Успех картины "Асса", сценарий к которому в 1987 году написал выпускник ВГИКа Сергей Ливнев, тому лишнее подтверждение: "Мне было 20 лет – чего я вообще тогда мог ожидать! Мне повезло…"

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Елена Коренева призналась, что в Латвии она впервые и получает огромное удовольствие как от страны, так и от работы. "Красиво, спокойно, чисто, тихо… А в этом фильме для меня много личного. Я узнала жизненные ситуации, волнующие меня отношения с родителями, и тема увядания. В этом фильме есть все - жестокость, раскаяние и большая нежность… Потрясающие откровения, что-то очень исповедальное, чего я давно не встречала в российском кино".

Алексей Серебряков поддержал коллегу: "Большинство фильмов, которые снимаются не только в России, но и во всем мире – достаточно примитивное жанровое кино. Вряд ли из них можно что-то вытащить для себя, кроме гонораров, которые получаешь, участвуя в них. Но иногда встречаются картины, которые важны для твоего душевного состояния – через эту работу ты можешь лучше понять, кто ты такой, в каких отношениях ты находишься с окружающим миром… Сейчас мы снимаемся в таком кино: отношения пожилого сына с еще более старым отцом. Мой отец умер, мама жива – эта история помогает мне разобраться в своих отношениях, в себе, понять, что есть старость и уход. Поэтому я здесь. При большой моей кинобиографии таких гамлетовских картин – всего несколько".

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На фото: Наталья Негода.

Сьемки картины "Ван Гоги" на территории Латвии осуществляет компания Forma Pro Films (Латвия). В других ролях задействованы Ольга Остроумова, Светлана Немоляева, Наталья Негода, Александр Сирин, Полина Агуреева, Ёла Санько. Съемки в Латвии продлятся до 15 октября. Позже намечено еще несколько съемочных дней в Израиле.