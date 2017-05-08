6 мая в Латвийской Национальной библиотеке состоялся финал конкурса юных дарований классической музыки "Таланты Инессы Галанте", на котором стали известны лучшие исполнители этого года в заявленных категориях: вокал, струнные, духовые и ударные, а также клавишные инструменты.

Результатами региональных полуфиналов был сформирован сильнейший состав исполнителей, который был допущен до финальной "музыкальной борьбы" за звание называться лучшим в своей категории. Организаторы отмечают, что финалисты нынешнего года приятно удивили выбранным репертуаром и высоким уровнем исполнения.

Лауреатами конкурса "Таланты Инессы Галанте 2017" в категории "Игра на струнных инструментах" стали: Владислав Глушченко (1 место), Эмилия Розенштейна (2 место), Арта Липора (3 место); в категории "Игра на клавишных инструментах" - Анастасия Зубова (1 место), Артур Журбин (2 место), Никита Афанасьев (3 место); в категории "Игра на ударных и духовых инструментах" - Рихардc Рауза (1 место), Эдвардc Паулис-Музикантc (2 место), Кетия Ринга-Карахона (3 место); в категории "Искусство вокала"- Виктория Пакалниеце (1 место), Вадим Вакарюк (2 место), Лига-Гита Зириня (3 место).

Специальный денежный приз в размере 500 евро от Фонда Инессы Галанте в категории "Симпатия публики" получила Анния Кристина Адамсоне, за которую на сайте конкурса проголосовало более 10883 человек. Всего в публичном голосовании приняло участие свыше 70 тысяч человек.

Лауреаты конкурса получили дипломы и денежные призы в размере 400 евро (1 место), 200 евро (2 место) и 100 евро (3 место), а также учебные стипендии в размере 600 евро. Кроме этого, обладатель первого места в каждой категории получил приглашение выступить на летнем фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" в концертном зале "Дзинтари".

Определило финалистов компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыкальные деятели Латвии и Европы: оперная дива Инессе Галанте; специально приглашенный гость – Экхарт Вицик – один из самых востребованных дирижёров Европы, который дирижировал многими ведущими оркестрами Германии, а также коллективами Австрии, Венгрии, Италии, Словении, Великобритании, Азии и США; Улдис Зилбертс – концертмейстер группы тромбона Латвийской Национальной оперы; Том Островский – пианист, доцент кафедры по классу фортепиано Латвийской Музыкальной академии им. Язепа Витола; Терезе Зиберте–Ияба – руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола; Андрис Вецумниекс - профессор, дирижер и композитор; Дагния Стаке - музыкальный педагог и политик.