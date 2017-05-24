Летом в Риге состоятся творческие мастерские "Снимаем кино" для учащихся 9-12 классов школ Риги, где участники познакомятся с процессом съемок фильма, с профессиями в кино, с возможностями кинокарьеры, а также сами смогут снять свой фильм и показать его друзьям и близким. Участие бесплатное, но надо пройти конкурс - необходимо написать эссе "Почему я хочу работать в кино".

"Цель мастерских – познакомить школьников со всеми этапами и профессиями в производстве фильма, потому что часто мы встречаемся с мнением, что, если ты работаешь в кино, значит ты режиссер, оператор или актер, - рассказывает организатор мастер-классов, режиссер и продюсер Станислав Токалов. - На самом деле, чтобы снять фильм необходимо намного больше людей: художники, костюмеры, гримеры, звукооператоры, администратор площадки и многие другие".

Проект направлен на учащихся 9-12 классов школ Риги, которым предстоит выбор профессии. На семинары приглашаются старшеклассники, которых интересует любая профессия в кино. Участники познакомятся с процессом съемок фильма теоретически и практически, начиная с этапа подготовки – написания сценария, подборки актеров, съемочной команды - до съемок фильма и работы всех департаментов, которые участвуют в производстве.

Цикл творческих мастерских завершит короткометражный фильм, сценарий, съемки и монтаж которого осуществят сами участники под руководством профессиональных преподавателей. Фильм будет демонстрироваться в кинотеатре для друзей, близких и зрителей. Мероприятия в мастерских пройдут в течении всего лета. Начало – 8 июня.

Чтобы стать участником творческих мастерских "Снимаем кино", необходимо:

1. Написать эссе "Почему я хочу работать в кино". Объем – 0,5-1 стр., указав на титульном листе: имя, фамилия автора эссе, школа, класс, номер телефона, адрес электронной почты, а также имя, фамилия одного из родителей, номер телефона, адрес электронной почты.

2. Эссе и титульную страницу с информацией отправить на электронную почту: taisamkino@gmail.com до 18:00 5 июня 2017 года.

Результаты конкурса сообщат каждому участнику лично.