В издательстве Neputns вышел в свет "Дневник" Алвиса Херманиса в переводе на русский язык - записи режиссера, сделанные в сезоне 2015/2016 годов (перевод - Ольга Петерсоне). Что-то среднее между ироничным вариантом "Моей жизни в искусстве" Станиславского и "Театральным романом" Булгакова. Но истина посередине, и внимательный читатель, прочитав "Дневник" с карандашом, рассмотрит в этом тексте душу режиссера, который немного провокатор, но при этом весьма интересный и чистый человек.

Вместо прелюдии. Херманис - человек темпераментный и в чем-то даже романтический, как и положено творческому человеку. Правда, темперамент зачастую прячет за маской иронии. При этом весьма деловой и с абсолютно ясным языком и умом, иначе трудно было бы стать востребованным в мире режиссером.

Херманис пишет, что идеальным зрителем (и, наверное, читателем) был его друг, знаменитый критик Нормунд Науманис, ушедший из жизни несколько лет назад. Попытаемся быть и мы идеальным зрителем (читателем). Если вам это удастся, то по прочтении почти трехсот страниц книжечки за 7 евро вы поймете, что перед вами - набросок настоящего спектакля. И, в частности, почти месяц отсутствия записей между 2015-м и 2016-м годом - это антракт. А в самом этом спектакле как минимум четыре важных темы-картины, которые тут и вычленим.

Думается, неслучайно то, что "Дневник" - в кавычках. "Конечно, это не совсем настоящий дневник. Ведь я уже заранее знаю, что его прочтут посторонние. Зачем мне это нужно? Хороший вопрос. Ну, я бы не хотел, чтобы книгу обо мне и моей работе писал кто-то другой. Потому что не уверен, что кто-то другой, кроме меня, способен понять, чем же я на самом деле занимаюсь и что за всем этим стоит".