1 августа в Большом зале Латвийского театра Кукол директор Вилнис Бекерис и художественный руководитель Гирт Шолис поздравили коллектив с открытием нового сезона. В театре запланированы по крайней мере 11 новых постановок, пополняющих репертуар работами как штатных, так и приглашенных местных и зарубежных режиссеров.

Главный режиссер театра, говоря о новом сезоне, заметил: "У нас впереди довольно динамичный процесс работы, особенно в первой половине сезона. Уже второго августа начинаются репетиции трех новых спектаклей, премьеры которых предусмотрены в сентябре и в октябре. Сам сейчас работаю с латышским автором Эвияй Гулбе, известной своими детскими книгами "Коко и Рико", премьера ожидается 10 сентября. Всё я не раскрою, но могу только намекнуть, что в этом спектакле очень большая роль будет отведена весьма необычным ритмическим инструментам, и родителям надо считаться, что и дома, после спектакля, дети не будут совсем тихими.

Моя сокурсница Лаура Чаупале начнет работу по книге Эно Рауда "Накситралли" (в русском переводе "Муфта, Полботинка и Моховая Борода"), премьера которого предусмотрена 6 октября – это будет ее дебютом в театре Кукол. Русская труппа сезон начнет с жемчужины мировой литературы – "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери в режиссуре Вии Блузмы. И это – только начало сезона. С нетерпением ждём также две очень необычные постановки для взрослой и юношеской аудитории – нидерландский режиссер Дуда Пайва поставит "Золотого коня", а швейцарец Давид Джованзано поставит "Ромео и Джульетту". Вне сомнений, что эти спектакли не будут классическими интерпретациями работ. Так что работы нам хватает, актеры будут загружены, и зрителей ожидает много нового и интересного".

Последние дни в театре еще продолжается интенсивная ремонтная работа, потому что с 5 августа, когда дверь театра будет открыта и для зрителей, театр встретит их в новом облике помещений первого этажа. Гардеробы театра и отдел туалетов за лето пережили основательные превращения, став как визуально, так и функционально приятнее для маленьких и больших зрителей. Техническое и визуальное решение помещений спроектировало бюро дизайна H2E и дизайнер Ингуна Элере.

С августовским и сентябрьским репертуаром Латвийского театра кукол можно ознакомиться на домашнем листе театра - здесь.