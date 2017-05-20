Театровед Наталья Захарьят проведет интерактивную лекцию по теории и истории театра в новом пространстве арт-платформы Stadia. И ответит на все вопросы любителей и ценителей этого вида искусства.

Чем отличается афиша от рекламного плаката, а сценарий от инсценировки? Почему нельзя говорить "полный аншлаг"? Кого мы называем артистами, а кого актерами? Где и когда в Риге состоялось первое театральное действо? Кто такой Станиславский и как он изменил мир театра?

Обо всем этом и многом другом вы узнаете в процессе путешествия по "театральному словарю" вместе с организатором Театрального фестиваля Stanislavsky.lv театроведом Наталией Захарьят. Мы также поговорим о негласных правилах поведения для зрителей и основах театральной этики.

По окончании беседы – чай, кофе и неформальное общение. Общая продолжительность вечера – 2 часа.

Мероприятие для аудитории 16+ пройдет 20 мая в 18.00 в новом театральном пространстве арт-платформы Stadia по адресу: Рига, ул.Гертрудес, 24. Подробности – здесь и по тел. 26450819.

Театральный ликбез "От А до Я" - совместный проектом Арт-платформы Stadia и Международного фестиваля дипломных спектаклей театральных вузов Фестиваль "Stanislavsky.lv"