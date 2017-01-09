ТЕСТ DELFI. Настоящий рижанин легко узнает эти места. А ты?

Foto: instagram.com/saralilorelai Кто-то живет здесь всю жизнь, а кто-то приехал просто в гости. С помощью этого теста мы узнаем, как хорошо ты знаешь Ригу, сможешь ли ты считать себя коренным жителем или тебе нужно будет выдать карту города?

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