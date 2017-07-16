Как звучит музыка, под которую влюбился Моцарт, и что отличает "Болеро" Равеля для трех роялей? 30 июля в зале "Дзинтари" после почти двухлетнего перерыва, посвящённого сольным концертам в престижных залах Европы, отец и сыновья Осокины воссоединятся для единственного совместного концерта в Латвии в этом году "Три Осокиных в Юрмале".

Проект "Три Осокина" завоевал большую популярность не только в Латвии, но и за рубежом. На другой год после первого совместного концерта латвийскими пианистами заинтересовалось немецкое интернет-телевидение Klassik.TV, которое транслировало совместное выступление Осокиных в Латвийской Национальной Опере, а фильм Латвийского телевидения "Осокины. Энергия музыки в 30 пальцах" был представлен на Берлинском Форуме документального кино.

В скором времени выйдет первый совместный альбом трех Осокиных, а также состоится тур по странам Балтии и Польше. На пресс-конференции старший брат Андрей так отрекомендовал программу на 30 июля: "У каждого концерта должна быть какая-то внутренняя глубоко продуманная концепция и драматургия. Над замыслом программы мы втроём долго размышляли. В этом году диапазон авторов огромный, от Вивальди - через Моцарта и Шопена - до Рахманинова и Равеля".

"В целом репертуар для трёх фортепиано не столь уж и богат, в основном это переложенные или ещё "непереложенные" произведения, поэтому на нашем концерте абсолютно все опусы будут исполнены иначе, нежели их существующие версии, мы будем экспериментировать на репетициях вплоть до самого дня концерта, что создаст дополнительный интерес для потенциального слушателя и, конечно, для самих исполнителей ведь готовый художественный результат может прийти достаточно поздно" - рассказывает Георгий.

На концерте "Три Осокина в Юрмале" ценители классической музыки смогут услышать фортепианный концерт Моцарта в исполнении Сергея Осокина. "В концерте прозвучит 1-я часть 11-го фортепианного концерта Моцарта Фа мажор. Моцарт написал этот концерт вскоре после того, как навсегда переселился из Зальцбурга в Вену. В это время зарождается его роман с Констанцией Вебер, закончившийся женитьбой. Может быть, поэтому музыка концерта полна жизненных сил, радости, любви и шутливой игры" - рассказывает профессор Осокин.

После первого концерта Трех Осокиных карьеры братьев Андрея и Георгия стремительно развивались. Одним из самых значительных событий стал двойной дебют в легендарном Берлинском Концертхаузе, где в один вечер Андрей исполнил Второй концерт Рахманинова, а Георгий - Третий Концерт Рахманинова. Но Фредерик Шопен в репертуаре Георгия уже давно играет особую роль: "Люблю всё творчество Шопена, но фа-минорный Концерт занимает особое место и прекрасно, что будет исполнена версия для фортепиано со струнным, а не симфоническим оркестром, мне эта версия нравится гораздо больше."

Сергей добавляет: "В начале и конце концерта прозвучит замечательная музыка Антонио Вивальди - своего рода дань гению великого итальянского композитора". Слушателей также ожидает знаменитое "Болеро" Мориса Равеля в аранжировке для трех фортепиано - уникальное сочинение, в котором композитор достигает колоссального эффекта и преображения, при этом намеренно используя минимум выразительных средств.

В течение последних двух лет Андрей и Георгий не только выступали в самых лучших залах мира - таких как Берлинская филармония, зал La Verdi в Милане, Metropolitan Theatre Hall в Токио, National Philharmonic Hall в Варшаве, Берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре, но и выпустили несколько сольных альбомов, которые были очень тепло приняты критиками в Латвии и за границей. В прошлом году профессор Сергей Осокин, обладатель Большого Музыкального приза, стал также Кавалером ордена Трех Звезд.

Концерт "Три Осокина в Юрмале" организуют концертные агентства "Айра Лайвиня Артистс" и "Макроконцерт".