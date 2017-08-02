3 августа в 15:00 в книжном кафе Polaris в торговом центре Domina состоится встреча с известным театральным художником, историком моды, декоратором интерьеров, сценографом, коллекционером Александром Васильевым.

Александр Васильев получил мировую известность, оформив более 100 постановок балетов и опер в 25 странах мира, а как ценитель искусства собрал уникальную коллекцию старинных костюмов. Также Васильев преподает историю моды в крупнейших художественных школах и университетах пяти континентов.

"Удивительное дело! — восклицает российская пресса. — Александр Васильев не артист, не политик, не музыкант, но его знают все. И при этом не путают со знаменитыми однофамильцами. Завидная участь человека, чья профессия по сей день звучит довольно экзотично — историк моды…"

А все почему? Наверное, дело не только в личности самого Васильева — личности яркой, интересной, по-хорошему одиозной, но и в том дефиците стиля, с которым все не могут сладить люди на постсоветском пространстве. Интерес к Александру Васильеву, к тому, что он делает и о чем пишет — это часть процесса, связанного с поиском самоидентификации постсоветского человека.

Со времени своего первого выхода книга Васильева "Красота в изгнании" была неизменным бестселлером в области литературы о моде и ее истории. Собственно, она дала импульс развитию этой темы в российском книгоиздании. Успех книг Васильева "Красота в изгнании", "Русская мода. 150 лет в фотографиях", "Европейская мода. Три века" и многих других сподвиг разных издателей на перевод хороших зарубежных книг и альбомов об истории моды и костюма.