Латвийское театральное сообщество #КакМнеТеатр наградило лучшие спектакли 2016 года.

По итогам голосования участников сообщества, лучшими постановками названы "Привидение из Кентервиля" (Рижский русский театр им. М.Чехова, режиссер Игорь Коняев, драматург — Алексей Щербак); в номинации "Балет/Опера" победила опера "Фауст" (режиссер Аик Карапетян), а в номинации "Лучший гастрольный спектакль" — "Обыкновенная история" (режиссер Кирилл Серебренников, московский театр Гоголь-центр, гастроли организовал Латвийский национальный театр).

В минувший четверг представители сообщества #КакМнеТеатр вручили режиссеру Аику Карапетяну, директору Национального театра Оярсу Рубенису и драматургу Алексею Щербаку дипломы, цветы и большие корзины с яблоками.

Как рассказала основатель и администратор сообщества Оксана Мигунова, в новой премии особенно ценно, что это — выбор простых зрителей, а не профессионального жюри. "Сами выбрали, сами собрали деньги на призы, сами наградили".

Почему выбран столь необычный приз? "Это бунинские яблоки... Они напоминают, насколько жизнь хрупка и скоротечна. А может, они ничего не символизируют. В конце концов, в отличие от кубков и статуэток, их можно просто съесть".

Театральное сообщество #КакМнеТеатр основано в конце ноября 2016 года и к настоящему времени насчитывает более 1190 участников. Сегодня это единственная площадка в Латвии для свободной публикации мнений и дискуссий о театральных постановках.

Здесь высказываются не только профессиональные критики, но и обычные зрители (в целом также не дилетанты), чье мнение порой драматическим образом расходится с мнением профессионалов.Основная жизнь сообщества происходит в Facebook-группе.