В Риге открылась выставка Вольдемара Андерсона

В Центре реновации Koka Riga 25 мая состоялось открытие выставки "Фотографии Вольдемара Андерсона – 20-30-е годы ХХ глазами современника". Эта выставка продолжит серию экспозиций, которая стартовала 20 сентября 2016 года в Москве.

"Идея и концепция выставок начались с увлечения историей, попытки понять и осмыслить великие и трагические события прошлого века, - сообщил Александр Шлычков, организатор выставки, председатель некоммерческого партнёрства "Связь времён".

"В важнейших событиях тех времен приняло участие множество людей, родившихся в Риге. Именно здесь я познакомился с творчеством художника и фотографа Вольдемара Андерсона. В 20-30-е годы он сделал серию фотографий, благодаря которым мы сегодня можем увидеть ключевые события того времени глазами современника. Ведь зачастую изучение событий именно с такого ракурса может рассказать многое", - добавил Шлычков.

Выставка "Фотографии Вольдемара Андерсона – 20-30-е годы ХХ века глазами современника" - уникальная возможность почувствовать дух ушедшей эпохи. Экспозиция - это фотографии-наблюдения, визуальный дневник, который документально передаёт атмосферу времени.

Фотографии передают притягательную простоту латвийских деревень, сцены жизни обывателей 20-30-ых годов ХХ века, обезоруживающие своей живостью и выразительностью. На выставке представлены пейзажи, портреты, зарисовки, а также предметы быта эпохи.

Выставка в рижском Центре реновации Koka Riga продлится до 22 июня 2017 года.

Foto: выставка Вольдемара Андерсона

Foto: выставка Вольдемара Андерсона

Foto: выставка Вольдемара Андерсона

Foto: выставка Вольдемара Андерсона

Фото - пресс-служба организаторов выставки.