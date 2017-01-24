Baltic Charity Ball пройдет в формате знаменитого Венского оперного бала. Планируется, что мероприятие в Риге посетит более 300 гостей, среди которых будут представители культурных, деловых и общественных кругов из Латвии и других стран.
Согласно формату бала и традиции, мероприятие откроют дебютанты - 30 пар девушек и юношей, которые будут отобраны комитетом бала в апреле этого года в ходе личного собеседования. Прием заявок начнется 25 января.
Танцевальная программа начнется вальсами, польками и галопами, а после всеобщей кадрили продолжится фокстротами, танго, румбами и ча-ча-чa. Ведущий танцевальной программы - вице-президент Всемирного союза спортивных танцев Станислав Попов.
Во время бала пройдет небольшой концерт с участием Кристине Ополайс, которая выступит вместе с Латвийским Национальным симфоническим оркестром под руководством итальянского дирижера Sesto Quatrini. Вести бал будут балерина и актриса Илзе Лиепа и актер, театральный режиссер Андрей Жагарс.