23 сентября этого года во дворце культуры Ziemeļblāzma пройдет международный Baltic Charity Ball. Во время мероприятия будет вручён благотворительный грант Рижскому хореографическому училищу, где обучались такие звёзды мирового балета, как Михаил Барышников, Александр Годунов, Марис Лиепа - на поддержку одаренной творческой молодежи Латвии.

Baltic Charity Ball пройдет в формате знаменитого Венского оперного бала. Планируется, что мероприятие в Риге посетит более 300 гостей, среди которых будут представители культурных, деловых и общественных кругов из Латвии и других стран.

Согласно формату бала и традиции, мероприятие откроют дебютанты - 30 пар девушек и юношей, которые будут отобраны комитетом бала в апреле этого года в ходе личного собеседования. Прием заявок начнется 25 января.

Танцевальная программа начнется вальсами, польками и галопами, а после всеобщей кадрили продолжится фокстротами, танго, румбами и ча-ча-чa. Ведущий танцевальной программы - вице-президент Всемирного союза спортивных танцев Станислав Попов.

Во время бала пройдет небольшой концерт с участием Кристине Ополайс, которая выступит вместе с Латвийским Национальным симфоническим оркестром под руководством итальянского дирижера Sesto Quatrini. Вести бал будут балерина и актриса Илзе Лиепа и актер, театральный режиссер Андрей Жагарс.