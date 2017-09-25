На торжественной церемонии пожертвование вручили главе Рижского хореографического училища Янису Зингитису. Воспитанники училища также приветствовали гостей танцевальным представлением.
Среди гостей бала собрались предприниматели, дипломаты и деятели искусства из Латвии, Австрии, Эстонии, Исландии и других стран. Как предусматривает известная во всем мире традиция Венского бала, мероприятие открыли пары дебютантов. Каждый из дебютантов заранее прошел специальный отбор комитетa Бала, который состоялся в апреле этого года. Всего на отбор дебютантов было получено 59 заявок, среди них 34 – из Латвии. Бал открыли 24 пары, то есть 48 дебютантов, половина из них – юноши и девушки из Латвии.
В танцевальную программу бала были включены классический вальс и полька, а после полуночной кадрили очередь дошла и до танго, фокстрота, квикстепа, ча-ча-ча и румбы. В течение всего вечера торжественное мероприятие вели актер Юрис Жагарс и балерина Илзе Лиепа.