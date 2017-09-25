23 сентября во Дворце культуры "Зиемельблазма" прошел первый в Латвии Балтийский благотворительный бал, в рамках которого были собраны 10 тысяч евро - средства передали Рижскому хореографическому училищу для поддержки талантливых воспитанников.

На торжественной церемонии пожертвование вручили главе Рижского хореографического училища Янису Зингитису. Воспитанники училища также приветствовали гостей танцевальным представлением.

Среди гостей бала собрались предприниматели, дипломаты и деятели искусства из Латвии, Австрии, Эстонии, Исландии и других стран. Как предусматривает известная во всем мире традиция Венского бала, мероприятие открыли пары дебютантов. Каждый из дебютантов заранее прошел специальный отбор комитетa Бала, который состоялся в апреле этого года. Всего на отбор дебютантов было получено 59 заявок, среди них 34 – из Латвии. Бал открыли 24 пары, то есть 48 дебютантов, половина из них – юноши и девушки из Латвии.

В танцевальную программу бала были включены классический вальс и полька, а после полуночной кадрили очередь дошла и до танго, фокстрота, квикстепа, ча-ча-ча и румбы. В течение всего вечера торжественное мероприятие вели актер Юрис Жагарс и балерина Илзе Лиепа.