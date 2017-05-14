Спектакль "Тартюф" рижане увидят 14 мая на сцене театра "Дайлес".

"Встречайте, к вам в Евросоюз приехал наш Теасоюз – артисты разных театров, которые встретились на Малой Бронной и уже пять сезонов играют "Тартюф" Павла Сафонова. Спектакль идет с аншлагами в будни и праздники. Команда сплоченная. Ходим в театр как на войну – друг за друга горой. С любовью и яростью… Мы тут все друзья и соратники, как члены газеты "Искра". Приходите – увидите – не пожалеете", - отрекламировал спектакль Виктор Сухоруков. И заверил, что на сцене загорится "не одна свеча, а целый канделябр".

Foto: Maris Morkans

На фото: "канделябр" спектакля Тартюф - актеры Театра на Малой Бронной Александр Самойленко, Екатерина Дубакина, актер Театра Моссовета Виктор Сухоруков и актриса "Сатирикона" Агриппина Стеклова.

Можно не сомневаться, играть он будет на разрыв аорты. Его первый опыт совместной работы с тем же режиссером Павлом Сафоновым в спектакле "Сны Родиона Романовича" (по "Преступлению и наказанию"), в котором Сухоруков бегал по сцене в пеньюаре с топором наперевес, завершился инфарктом. "Режиссер не виноват", - тут же оговаривается Виктор Иванович. Он пеняет на передоз свежевыжатого гранатового сока, которым в тот момент увлекся.

На этот раз Виктор Иванович бегать будет, "обогащенный костюмами" той же роскошной Жени Панфиловой, что и в истории с Раскольниковым. "А зачем нам современные пьесы, когда Шекспир у нас играется в солдатских шинелях, а Мольер – в ажурных чулках из бутиков, - ворчит Сухоруков. – Да, в театре всегда хочется чего-то такого неожиданного, как оживающая Снегурочка, которая растекается из-за оттепели. И все же жаль, что не ныряем мы больше во времена! Ведь как хочется, чтобы все было наглядно и красиво с шуршащими юбками и фраками…"

Сухоруков категорически против, чтобы ассоциировать святошу с черной душой с какой-либо отдельной страной: "У нас не о российской действительности спектакль, а о великом заблуждении человечества. Это не только в России может произойти… Тартюфтизм сопровождает весь мир и всю нашу жизнь - от начала и до конца. Вот родился ребенок. И кто знает, гений он или злодей. Ведь и Гитлер родился не Гитлером, а Адольфиком… И как его распознать и не допустить? Так и в Тартюфе: появляется некое симпатичное создание, а что из него выйдет в конце – держитесь, ребята!"

В этом году, как раз в мае русскоязычный киномир отметил 20-летие картины Алексея Балабанова "Брат" - венцу галереи отпетых гадов и обаятельных мерзавцев имени Виктора Сухорукова. Самый свежий из которых – виртуозно исполненная роль нацистского лидера Генриха Гиммлера в фильме Андрея Кончаловского "Рай".

"Для актера не может существовать оценки – плохой или хороший, гадкий или сладкий – это неправильно, - уверяет Виктор Иванович. - У всех подходы разные, но относиться к тому, что ты делаешь, заранее с отношением "я тебя ненавижу" - нельзя. У меня был случай: дал мне роль Леша Балабанов в своем шедевре "Про уродов и людей". Впервые в жизни не взлюбил своего персонажа – омерзительного гада, еще и с моим именем Виктор Иванович. Помню, в час ночи приехал со съемок, немного с похмелья, сел в пальто на кровати и сказал: как же я тебя ненавижу! И упал на кровать. А уже наутро поехал на съемки с любовью к этому персонажу.

Так и с Тартюфом: какой бы ни был, а надо его любить, иначе не получится. Важно - не показать, хороший он и плохой, а показать его притягательность, вызвать интерес. Тогда вы, зрители, придете и будете смотреть, оценивая уже персонажа. А я всех своих негодяев обожаю – это мои дети! Ну как их не любить?"

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