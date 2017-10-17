Выход внутренних клоунов. Звезда инстаграма Ирина Горбачева о дураках, хайпе и абсурде

Даже в роли безответно влюбленной Елены, которая в результате происков нечистой силы вдруг обретает сразу двух страстных поклонников, Ирина Горбачева заставляет зал стонать от смеха. Громкая, порывистая и слегка нелепая в своей прямоте, она не оставляет даже шанса не поверить в ее образ. За ней хочется наблюдать, то пригибаясь, следом за падением, то закатывая голову вверх, когда она взмывает вверх на полупорванной занавеске. В этом есть что-то сравни хорошему цирку, как в самом спектакле "Сон в летнюю ночь", поставленном македонским режиссером Иваном Поповски - что-то от полунинского "Снежного шоу".

#мамаша A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on Oct 4, 2017 at 9:55pm PDT

Буквально месяц назад Рига увидела еще одну ее работу – в картине Бориса Хлебникова "Аритмия". По большому счету – мелодрама, но типичными героями-любовниками ни Горбачеву, ни ее партнера Александра Яценко не назовешь – это какой-то новый уровень отношений, в котором розы-слезы не рифмуются. Сегодня в рабочем графике Ирины – еще одна сильная женщина: роль Софьи Андреевны Толстой в новом фильме Дуни Смирновой "История одного назначения". Актриса не скрывает: о таком "назначении" могла только мечтать…

- Феминистки подсчитали, что подавляющее большинстве фильмов и книг (коммерчески успешных) сняты и написаны мужчинами, а женские образы в них – жертвы, принцессы и объекты сексуального вожделения. Причем, женщинам выделяют всего 30% слов и говорят они, преимущественно, про мужчин. Вы прочувствовали это на себе?

- По-моему, с борьбой за права какой-то перебор уже. Конечно, было время, когда женщинам нужно было громко рявкнуть… Но не думаю, что в кино мало режиссеров-женщин, потому что мужчины их туда не пускают – скорее, у женщин чаще другие приоритеты, чем карьера. И распределение ролей вполне логично, ведь в жизни действуют чаще мужчины. Хотя бы потому что по природе своей они – более выносливы. Мы можем сколько угодно отстаивать равенство, но мы не в силах отменить климакс, месячные, беременность, роды… Все, чего мужчины лишены.

По определению, женщины – более тонко организованы и чувствительны. Равенство – оно в том, чтобы делать одно и то же, а в балансе: ты – я, ты – я… Перехват. Так что ролевое распределение в кино и книгах вполне отражает жизнь.

Одно из моих любимых видео))которое далекооо))👇🏼#сдавайсяскотина

A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on Aug 11, 2017 at 2:57pm PDT



- При этом в своем инстаграме вы рвете все шаблоны феминисток: говорите, что хотите, не боитесь НЕ БЫТЬ принцессой, объектом вожделения и жертвой. И это привело к успеху.

- Это другое! Говорят, что лучшие повара, лучшие хирурги и лучшие юмористы – мужчины, потому что у них – более острый ум. Женский юмор обычно помягче. Из серии "лучше недо..., чем передо…"

- А ваш юмор – какой?

- Мне кажется, больше мужской. Я всю свою жизнь проводила больше времени в мужской среде. У меня – папа и два брата, один из которых – мой двойняшка. Ну и все из этого вытекающее: лазание по деревьям, стрельба из рогатки, воровство абрикосов в садах родного Мариуполя – это было весело, задорно и точно интереснее, чем с девчонками. Не удивительно, что рациональное мужское мышление мне всегда было ближе. И юмор. Я выросла на "Монти-Пайтонах" и "Гриффинах". Я знаю немало примеров женщин, которые провели подобное детство с похожими результатами.

- То есть ваш жанр – не искусственно созданный?

- Совершенно. Никогда не ломала голову: как бы мне придумать, что-то такое, что точно пульнет! Просто валяла дурака, как всегда, снимала видео для друзей и отправляла по почте, а когда появился инстаграм – стала выкладывать. Я это называю выходом моих внутренних клоунов. Посредством телефона и инстаграма. Уж точно не ожидая таких оборотов.

- Вячеслав Полунин утверждает, что последнее время тренд на женщин-клоунов невероятно силен, и объясняет его так: раньше женщины не решались смешить, боясь показаться некрасивыми, а теперь плюнули на условности и решили, что главное – быть счастливыми…

- Лет пять назад я попала в его Школу дураков и даже раза четыре выходила на сцену в его "Снежном шоу". Это был незабываемый опыт общения с человеком, который увековечил себя при жизни. Он настоящий Гуру дураков. И да, когда ты делаешь то, что тебе нравится, без оглядки на кого бы то ни было – это дает ощущение огромного счастья и внутренней свободы!

Я рада, что так получилось. Что ни говори, но женщины обычно живут под гораздо большим давлением, чем мужчины. Отсюда и все периодические феминистские выплески. Это давление сопряжено не только с поведением мужчин, но и с внутренней самооценкой: есть женщины, которые без косметики даже мусорник на улицу не вынесут.

Мужчине же на это плевать – он прекрасно себя чувствует без косметики и прочих средств маскировки своего я. Он позволяет себе быть таким, какой он есть. Поэтому он больше занимается делом, проявлением своего я, а женщина тратит силы и время на мысли о том, как она выглядит: достаточно хорошо или недостаточно хорошо, или совсем нехорошо. Это благодатное поле для того, чтобы самозакопаться в терзаниях и комплексах.

A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on Sep 17, 2017 at 4:18am PDT



- Вы не боитесь показаться некрасивой?

- А я никогда и не считала себя красивой. Смотрела на себя в зеркало и думала: ну да, может, кто-то и влюбится в меня, я этого не отрицаю, но есть вариант, что нет. Ну и ладно - переживу! Я к этому была готова и позволяла себе не париться слишком на подобные темы.

Лучшая защита – нападение: когда ты сам над собой смеешься, говоришь себе: я могу быть такой и сякой, и совершенно этого не стесняюсь, то в какой-то момент начинаешь в это верить и жить своей жизнью, без постоянной оглядки на кого-то. Когда понимаешь, что главная красота – внутри тебя и в твоих делах, а не в том, как ты накрашен, становится проще жить. Лично я крашусь очень редко – только на какие-то мероприятия, когда хочется сменить образ.

- Ваше ощущение свободы и счастья не сковывают миллионы зрителей, которые все время чего-то от вас ждут?

- Когда я осознала, что от меня чего-то ждут, что моя затея может превратиться в рутину, сразу начала сбавлять обороты. Когда слышишь: давай! давай! жми! Сразу хочется дать понять: нет, ребята, вам надо – вы и жмите… Зачем мне выдавливать что-то из себя только для хайпа, становясь рабом лампы – я никому ничего не должна. Для меня не проблема честно сказать: "Ребята, сейчас не прет и не знаю, когда попрет…" Должно быть вдохновение, тема для высказывания, потребность выйти за грань… Это ведь непросто – дурака валять.

#мамаша

A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on Sep 13, 2017 at 1:21am PDT



- Что из себя представляет ваша сетевая аудитория?

- В основном женщины - больше 70 процентов: Москва, Питер, Казань, Ростов-на-Дону, Украина... Возраст – от 26 до 40 лет. Думаю, это что-то из серии: о, наша шутит! Типа такая девчонка с нашего двора шутит над мальчишками и дает им "прикурить". Наверное, они бы тоже не прочь повалять дурака в таком ключе, но стесняются, скованы некими рамками или не могут так остро высказаться, а я "выполняю" их тайные нереализованные желания.

- Недавно вы снялись в фильме "Я худею" с еще одним любителем побалаганить - Сергеем Шнуровым. Вы нашли друг друга?

- В этом фильме у нас не было общих съемочных дней. Но мы знакомы - в прошлом году одновременно получали награды журнала GQ: его назначили мужчиной года, а меня - женщиной. Ну и да, поздоровались.

- В недавнем интервью "Огоньку" Шнуров объяснял популярность жанра "бродячего цирка" в России победой постмодернизма с его законами: "в каждом событии есть игра, гипертекст, конструирование действительности и много абсурда"…

- Тема абсурда в российской культуре была почти неразвита – мало кто на нее решился. Навскидку вспоминается писательница Тэффи…

- И Сергей Курехин в 90-х.

- Да, "Ленин – гриб!". Сегодня бы это взорвало интернет. Но тема абсурда явно осталась недовоплощенной. Зато сейчас она пошла. Появилось понимание того, что для популярности надо чем-то выделяться, вести себя нестандартно, одеваться необычно. Многие молодые думают, что для успеха вполне достаточно иметь "фигу в кармане" - телефон: скреативил что-то – и собирай лайки. Тяжкий труд и медленный ход по карьерной лестнице вполне заменим неожиданным вывертом и моментальным хайпом. Это хорошо видно по рекламе. Иногда достаточно просто честно выдать: ребята, у нас есть такая-то колбаса, сделана из того-то, хотите – покупайте, мне – вкусно! Сегодня так работает.

Даже мир гламура и глянца потихоньку меняется. Эталонной красотой с пухлыми губами, длинными волосами и идеальной фигурой никого уже не покоришь. Наоборот, все стараются брать моделей с нестандартной внешностью, с живинкой, с изъяном, которые цепляют глаз в скоростной смене картинок. Обычным людям трудно ассоциировать себя с идеалами, которые их злят и раздражают, а когда с изъянчиком, то человек думает: о, это ж, как у Людки с третьего этажа! В этой тенденции есть много хорошо и много плохого.

- А что плохого-то?

- То, что люди перестают действовать. Появилось много таких, кто уверен: я буду снимать свою жизнь, делать покупки на eBay и выворачивать кишки наизнанку – этого достаточно. Недостаточно. Ты быстро попадешь в капкан: через пару лет будешь себе вилы втыкать в горло и говорить "как все заколебало".

- Как ваш инстаграм совмещается с работой в театре Петра Фоменко? Не слышите в зале: о, это та самая Горбачева вышла!

- Одно время было - на пике. Одно время билеты на спектакли покупали, чтобы посмотреть на меня в жизни… Меня это не задевает: если человека трогает то, что он видит, я рада. Но я и не тот человек, который расслабится: о, у меня есть куча поклонников, могу теперь не работать! Я прекрасно осознаю, что дуракаваляние - это мой fun, а не работа. И страничка не дает полного представления о том, кто я есть.

- Нет ли опасности, что и в сценических ролях в вас будут прежде всего видеть яркие инстаграм-образы, как Штирлица в Тихонове или папу в Деде Морозе…

- Я понимаю, о чем вы, но назад дороги нет! Да, тут срабатывает актерский шoурил ("визитная карточка" актера в видеоформате), но есть и другая сторона медали: люди, которые видели меня только в инстаграме и только поэтому позвали куда-то. Конечно, поначалу многие хотели, чтобы я и в других проектах развивала накатанные образы…Но тут я строго: на тормоза! Не хочу стать заложником. И это еще одна из причин, почему я сбавляю темпы в инстаграме.

С другой стороны, наличие широкой аудиторией иногда очень помогает – в работе с благотворительным фондом, для точечной поддержки определенных людей, это и хорошая площадка и для развития моих проектов – например, рекламы танцевальной терапии.

#советы #рубрика

A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on Aug 29, 2017 at 3:18am PDT



- Какой из ваших образов вызывает самый сильный отклик у подписчиков?

- Наверное, мама с ребенком.

- Спасибо вам за него: Этот образ помогает осознать, как, устав и зарапортовавшись, иногда начинаешь буквально лаять на своих детей…

- Да, это моя боль. Понимаешь, когда у тебя будут дети, ты тоже вряд ли будешь дзен-гуру. Но то, что люди узнают себя в образах – уже радует. Ведь что такое родители? По сути, это люди, которые ездят на охренительно дорогой иномарке, не умея толком водить. Во всяком случае, с первым ребенком. А ведь испортить эту машину очень легко...

Foto: Maris Morkans

- Вы сами - первый ребенок?

- Нет, мы с братом – вторые и третье.

- Вы родом из Мариуполя, который в новой реальности оказался жертвой политических страстей, фронтовой линией. При этом ваши образы - аполитичен. Вам политика неинтересна?

- Я бы не сказала, что совсем безразлична – захватывает иногда, но предпочитаю не говорить о вещах, в которых разбираюсь относительно. Если же чувствую потребность и необходимость высказаться и объявить свою позицию – делаю.

Сегодня протестное движение напоминает людей, которые стучат в дверь, а за ней сидят другие люди и делают вид, что никого нет дома. Другой раз, так и говорят: нас нет дома. И мерзко хихикают. Ты им снова: тук-тук, откройте! И снова без реакции. Конечно, чем больше людей будут стучать, тем больше шансов, что в какой-то момент за глухой дверью заколебаются. На эту тему круто сказал Боря Хлебников: я на митинги хожу, но для массовости, просто понял, что иногда массовость может сделать свое дело.

По счастью, помимо ментальных и физических вещей, всегда есть духовные. Тот опыт, который получают наши души. Если посмотреть на далекий пример американцев и афроамериканцев – там все непросто, но они все ближе и ближе к воссоединению, к моменту, когда одни попросят прощения у других, а другие скажут: наконец-то вы попросили прощения. Чем больше обостряются конфликты, тем ближе их разрешение. Увы, что-то значимое чаще всего случается через боль и кровь. Словами человечество еще не научилось договариваться – слишком много чувств, эмоций, от которых никуда не деться, а глушить нельзя – когда-то прорвет.

- В этом году на краны вышли два мощных фильма про чувства: "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Аритмию" Бориса Хлебникова, в которой главную роль сыграли вы. Одна насыщена нелюбовью, другая – любовью. На ваш взгляд, что с большей вероятностью породит любовь у зрителей?

- Так сложилось, что эти картины, схожие по сюжету, вышли в одно время. И это нормально, что у разных художников – разный ход мысли. Нельзя их за это судить. Тут все решает зритель – трогает его или нет. Любовь и нелюбовь – грани одной медали, это как жизнь и боль, счастье и несчастье. Всегда рядом. Одному интереснее воплощать свои фантомы и страхи через несчастье, другой предпочитает не судить. Зрителю выбирать, из какого источника сейчас надо испить.

- Продолжите последнюю фразу из пьесы "Сон в летнюю ночь": "Представьте, будто вы заснули. И перед вами сны мелькнули…"

- Последнее время мне сны стали приходить совсем редко. Просыпаюсь, как чистый лист, и вперед.