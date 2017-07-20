Завершившаяся 16 июля выставка "12 характеров Прадо", которая проходила в музее "Рижская Биржа" стала самой посещаемой в истории музея, а также самой посещаемой среди латвийских выставок этого года.

За время работы экспозиции - с 25 марта по 16 июля - ее осмотрели более 75 тысяч посетителей.

В экспозицию вошли 12 работ великих живописцев из собрания музея Прадо: Паоло Веронезе, Антониса ван Дейка, Питера Пауля Рубенса, Бартоломе́ Эстебана Мурильо, Франсиско Гойи и других мастеров.

12 характеров, обозначенных в названии выставки, - это 12 женских портретов, отражающих разнообразие европейского изобразительного искусства - от ренессанса и барокко до реализма.

Для "Рижской биржи" эта выставка стала крупнейшим проектом в сотрудничестве с меценатами Борисом и Инарой Тетеревыми, благодаря которым рижане смогли увидеть мировые шедевры. "12 характеров Прадо" - подарок меценатов к столетию Латвии. По словам Бориса и Инара Тетеревых, проявленный к выставке интерес является для них лучшей мотивацией меценатской деятельности. Сейчас они рассматривают возможности других крупных проектов, связанных с искусством.