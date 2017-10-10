В рамках выставки "Мечты и драмы" 14 октября в 13.00 в новом художественном центре "Zuzeum" (Лачплеша, 101) состоится занятие по рисованию, в котором приглашают принять участие детей в возрасте от 4 до 10 лет.

В начале занятия дети в сопровождении гида познакомятся с выставкой и представленными художественными произведениями, а затем сами самостоятельно или с помощью взрослых смогут создать свои работы. Тема занятия будет посвящена детским мечтам, а вдохновение им подарят работы, представленные в рамках выставки "Мечты и драмы". Занятие будет проходить на латышском языке, и вести его будут кураторы образовательной программы Латвийского Национального художественного музея Элизабете Шатровска и Майя Мацкус.

Куратор Рой Бранд говорит об этой выставке: "Созданное на выставке искусство эмоциональное, искреннее, иногда противоречивое и агрессивное, а иногда и нежное. Ему удается проникнуть в наши мысли и чувства. .. Здесь речь идет о погружении в жизнь, о возвращении обратно в прекрасный мир людей".

Организаторы выставки приглашают каждого маленького человека – приходи, смотри, думай, мечтай, рисуй, радуйся! Иногда игра с красками и материалами может превратиться в первое серьезное произведение искусства.

Никаких предварительных знаний для участия не требуется. Вход бесплатный, и все материалы для создания работ будут обеспечены.

Выставка "Мечты и драмы" – самая масштабная до сегодняшнего дня репрезентация современного искусства Израиля в Балтии, на которой представлены 14 всемирно признанных израильских художников – Porat Solomon, Dor Guez, Nir Hod, Guy Zagursky, Noa Eshkol, Avner Ben-Gal, Sagit Mezamer, Erez Israeli, Keren Yeala Golan, Marik Lechner, Daniel Kiczales, Eitan Ben-Moshe, Sigalit Landau и Yehudit Sasportas. В новом художественном центре "Zuzeum" их можно посмотреть с 7 октября до 5 ноября. Вход на выставку свободный.

Выставка "Мечты и драмы" создана как спецпроект для Риги, по инициативе и при поддержке родившегося в Риге предпринимателя и патрона искусства Леона Зильбера.

Продюссером выставки "Мечты и драмы" является культурно-художественное издательство Arterritory.com .

Время работы выставки:

Понедельник: Закрыто

Вт.-Четв.: 12:00-18:00

Пятн.-Субб.: 12:00-20:00

Воскр.: 12:00-18:00

Экскурсии в сопровождении гида:

Суббота: 12:00; 15:00 / Воскресенье: 12:00