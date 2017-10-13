13 и 14 октября в рамках фестиваля "Золотая Маска в Латвии" Мастерская Петра Фоменко сыграет в Риге комедию "Сон в летнюю ночь" - лучший российский спектакль 2015 года.

Лучший российский спектакль 2015 года, "Сон в летнюю ночь" успел присниться зрителям Санкт-Петербурга и Таллинна, Израиля и Македонии. Праздничный, легкий, красивый, он дарит публике почти детскую радость – и попасть на него совсем непросто. "У нас в Москве стопроцентные аншлаги. Все билеты всегда проданы, хотя цены доходят, извините, до 300 евро", - говорит директор театра Андрей Воробьев. Как выяснилось на пресс-конференции Мастерской, создатели постановки совсем не ожидали такого успеха. И рассказали, как все начиналось.

"Артисты и режиссеры, выбирая пьесу, делают это сердцем и душой. И когда они приняли решение ставить "Сон в летнюю ночь", я обратился к статистике и ужаснулся. Вещь-то опаснейшая, между прочим! 80 случае провала из ста! И я просто дрожал, пока мы делали этот спектакль…" - говорит Воробьев. По словам актрисы Галины Тюниной, в какой-то период продюсеры вообще говорили -- от Шекспира пахнет провалом: "Это не та благостная, счастливая для всех история, которая гарантирует аплодисменты, публику, деньги, аншлаги. Это риск невероятный".

"Пьеса у Шекспира замечательная. Но это был первый спектакль, который я делал с ребятами после смерти Петра Наумовича Фоменко. Я его ученик. Очень преданный ему ученик. Но делать что-то, как Фоменко, невозможно. На нас давила ответственность. А страха было даже больше, чем ответственности", - признается режиссер Иван Поповски.

"Для меня этот спектакль вырос из потребности создать команду. В нем есть поколенческая природа. Здесь весь собраны все. Старшая группа – те, с кого 25 лет назад начинался театр, средняя – Олег Нирян, Никита Тюнин, они пришли позже. Младшие – Серафима Огарева, Амбарцум Кабанян, Ира Горбачева, Александр Мичков. Юра Буторин – из стажеров. И у каждой группы своя судьба, своя жизнь, свой язык, свой пройденный путь. Ване предстояло соединить эту безумную компанию артистов. С артистами вообще трудно, да, Ваня? Но здесь не было никакого подчинения. Была учеба. Для всех учеба, не только для молодых. Добровольный процесс, который должен проходить по взаимному желанию. Хорошие вещи в театре вообще могут рождаться только по любви", - заявила Галина Тюнина.

"Мне гораздо легче работать со старшими, чем без них. Я помню, когда меня ввели в спектакль Ивана Поповски "Носорог", я очень, очень, очень волновалась, но на сцене волнение не то что прошло – я вдруг почувствовала, что мне нечего бояться, что эти люди, если я ошибусь, сделают все за меня. Это прям такая подушка безопасности. С ними не страшно", - говорит актриса Серафима Огарева.

"Новое поколение влилось в театр не мгновенно. Это был довольно длительный процесс. Вот Саша Мичков: он же в 10 лет пришел в Мастерскую Фоменко играть Петю Ростова в "Войне и мире" и вырос, собственно, в нашем театре, мы только отдали его на 4 году в ГИТИС Олегу Львовичу Кудряшову, тот его немножко доучил, и мы снова забрали его к себе, потому что расстаться с ним мы не могли, - отмечает Воробьев. - Другие молодые артисты пришли в результате той системы стажировки, которую придумал Петр Наумович 9 лет назад – это была грандиозная, с моей точки зрения, идея, подвижническая и очень честная по отношению к начинающим специалистам: мы приглашаем раз в три года молодежь, недавних выпускников театральных институтов, и в течение трех лет помогаем им делать первые шаги и пробы в профессии на творческо-производственной базе Мастерской Петра Фоменко. (Конкурс на принятие в стажерскую группы Мастерской доходит до 150 человек на место. – Прим. ред.) Тратим на это довольно большие деньги. Но благодаря этому труппа театра подпитывается. Мы можем выделить среди молодых людей тех, кто нам подходит, тех кому подходим мы. С ними работать дальше очень легко и органично".

"Нравится ли "Сон" всем без исключения? Вряд ли, - полагает режиссер Иван Поповски. - Мы делаем театр, который любят зрители, но не идем у них на поводу. Так что было бы странно и даже неправильно, если бы "Сон" нравился всем. Но тех, кому нравится, все-таки значительно больше, мы это очень чувствуем по залу. Знаете, сегодня, когда так можно сложного кругом, попасть на несколько часов какой-то другой мир и выйти из него с улыбкой – это ведь очень хорошо. И самое радостное, что мы услышали в отзывах -- что в этом спектакле чувствуется дух Фоменко. Мне кажется, что у Петра Наумовича даже самые трагические истории были со светом. И через свет. С надеждой".

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал delfi.lv. Партнер фестиваля – легендарный армянский бренди "АРАРАТ".

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" и других проектов компании "ART Forte" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv. Дополнительная информация – на сайтах www.goldenmask.lv и www.artforte.lv.