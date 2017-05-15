За неделю зрители выкупили и зарезервировали около 2 500 билетов на фестиваль, вот уже 12 лет представляющий в Риге, Лиепае и Вентспилсе лучшие спектакли России. Первыми из касс исчезли абонементы.

В этой связи компания ART Forte – устроитель "Золотой Маски в Латвии" - в понедельник выпускает в продажу 20 дополнительных абонементов, позволяющих увидеть все три драматических спектакля, которые будут показаны на сцене театра "Дайлес":

- "Русский роман" Московского театра им. Маяковского (три премии "Золотая Маска": в номинациях "Драма /лучший спектакль большой формы", "Лучшая работа актрисы" - Евгения Симонова в роли Софьи Андреевны Толстой, "Лучшая работа драматурга" - Марюс Ивашкявичюс);

- "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко (премия "Золотая Маска" в номинации "Драма /лучший спектакль большой формы") - главный театральный хит Москвы на протяжении двух последних сезонов, настоящее сценическое волшебство, восхитительно праздничная постановка, которая приводит в восторг зрителей всех возрастов;

- "Иванов" Государственного Театра Наций: этот спектакль с участием Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской, Виктора Вержбицкого, Игоря Гордина и других известных актеров пережил премьеру совсем недавно.

Также сегодня появятся в продаже билеты на остроумный и жизнеутверждающий спектакль The_Marusya компании "Диалог Данс" из Костромы, дважды номинированный на "Золотую Маску" ("Современный танец / спектакль", "Балет–современный танец/женская роль" - Маруся Сокольникова).

По традиции, самая активная публика – столичная. На втором месте – лиепайчане, на третьем – жители Вентспилса. Это тем более удивительно, что цены на билеты в Лиепае и Вентспилсе заметно доступней рижских: от 10 до 25 евро. К тому же только в Лиепаю и Вентспилс приедет со спектаклем "Кафе Идиот" (премия "Золотая Маска" в номинации "Современный танец/ лучший спектакль") данс-компания "Балет Москва".

"Золотая Маска в Латвии" пройдет с 3 по 14 октября. Билеты на спектакли фестиваля можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Генеральными партнерами фестиваля "Золотая Маска в Латвии" на протяжении 12 лет являются ПАО "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль поддерживают Министерства культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольства Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственный Фонд культурного капитала Латвии, Рижская дума, Лиепайская дума, Вентспилсская дума и Управление Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал Delfi.

Дополнительная информация – на сайтах www.goldenmask.lv, www.artforte.lv.