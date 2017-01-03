Русская поэтесса Анна Ахматова в 1966 году могла получить Нобелевскую премию по литературе вместо известных авторов Шмуэля Агнона и Нелли Закс. Это стало известно из документов, которые были опубликованы на сайте Шведской академии, присуждающей премию. Списки кандидатов при вручении премии засекречиваются на 50 лет.

В 1966 году израильский писатель Агнон и родившаяся в Берлине поэтесса Закс разделили литературную премию.

Согласно архивным данным, опубликованным 2 января 2017 года, лауреатами в тот год могли стать и несколько русскоязычных авторов, в том числе Анна Ахматова, Владимир Набоков и Константин Паустовский.

В списке кандидатов есть авторы, получившие премию позднее (например, Генрих Бёлль, Пабло Неруда, Сэмюэль Беккет и Ясунари Кавабата).

В 2016 году стало известно, что Анну Ахматова рассматривали как кандидата и в 1965 году. Но тогда выбрали Михаила Шолохова, напоминает РИА "Новости".

Анна Ахматова (1889-1966) – одна из самых ярких представительниц Серебряного века русской поэзии. Первые известные стихи поэтессы относятся к 1904 году. С 1911 года ее произведения начали регулярно печататься в московских и петербургских изданиях.