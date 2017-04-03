Мастер стрит-арта якобы был замечен при расписывании стен в торговом центре "Арена" в Герцлии, недалеко от Тель-Авива. Женщина пришла туда в нерабочее время, и чтобы попасть внутрь, ей пришлось зарегистрироваться в книге на посту охраны.

Расписываясь, она обратила внимание, что перед ней в качестве посетителя был записан какой-то иностранец. Охранник пояснил женщине, что это какой-то художник из Англии, сообщает Metro.

Зайдя внутрь, израильтянка увидела через щель в одной из комнат в заграждении мужчину в шляпе примерно сорока лет, разукрашивающего стены при помощи трафарета и баллончика с краской. Женщина стала снимать художника на мобильный телефон. Заметив это, он закрыл лицо рукой.

Выставка "Искусство Бэнкси" должна открыться в торговом центре в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что Бэнкси открыл на границе Израиля и Палестины в Вифлееме бутик-отель, каждый номер которого украшен его работами.