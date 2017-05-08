По информации агентства, триллер под названием "Пропавший президент" увидит свет в июне 2018 года. Издатели уже сейчас характеризуют роман как "уникальную смесь из интриги, неопределенности и закулисной мировой драмы из самых высоких коридоров власти". По их заверению, читатель будет "подробно проинформирован о том, что известно только главе государства". При этом детали сюжета будущей книги они не сообщили.

Билл Клинтон — 42-й президент Соединенных Штатов, занимал пост главы государства с 1993 по 2001 год. В 2004-м политик издал мемуары под названием "Моя жизнь".

Джеймс Паттерсон — американский писатель, работающий в жанре триллер и детектив. Широкую известность ему принесла серия романов об инспекторе Алексе Кроссе. В 2016 году Паттерсон вошел в тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. По данным издания, доход писателя составил 95 миллионов долларов.