"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина", — написал автор на своей странице в Facebook.

По словам писателя, теперь он намерен заняться редактурой романа.

"Впереди еще много работы – редактура, ловля "блох", оформление, корректура, но это уже техника", — добавил Акунин.

Как ожидается, роман появится на прилавках 8 февраля 2018 г., в 20-ю годовщину публикации первой книги из серии — романа "Азазель".

В июне вышел новый роман писателя "Седмица Трехглазого", который является художественной иллюстрацией тома "История Российского государства. Семнадцатый век".