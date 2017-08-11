Жительница Калифорнии Аманда Рашинг обвинила компанию Disney в слежке за несовершеннолетними с помощью мобильных приложений и подала иск, сообщает Fox News.

Рашинг уличила Disney в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), принятого в США в 1998 году. Как отмечается в иске, более 40 принадлежащих компании приложений нелегально собирают информацию о несовершеннолетних пользователях.

"COPPA накладывает определенные требования на администрацию сервисов, предназначенных для детей младше 13 лет и собирающих их личные данные", — отмечает женщина.

По ее словам, в приложениях Disney якобы установлены специальные "жучки". Они собирают такую пользовательскую информацию, как географическое положение, историю браузера и личные данные, которые затем для рекламных целей продают третьим лицам.

Представители Disney ответили на обвинения, заявив, что в компании поддерживают строгие принципы сбора данных и соблюдают американское законодательство. "Иск основан на полном непонимании COPPA, и мы с нетерпением ждем встречи в суде", — отметили они.