Лукас собирался разместить выставочный комплекс Lucas Museum of Narrative Art в Чикаго. Но местные правозащитники посчитали, что музей может повредить экологии города, в частности озеру Мичиган. В результате в 2016 году режиссер отказался от такого плана. Тогда к борьбе за музей нарративного искусства подключился мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Финансированием будет заниматься сам режиссер. Посетители смогут увидеть коллекции картин, иллюстраций и цифрового искусства из "Звездных войн".

Музей предложено разместить рядом с университетом Южной Калифорнии, где учился Лукас.