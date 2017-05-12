Ограбление произошло в Бирмингеме в конце апреля. Полиция обратилась к поклонникам серии за помощью в нахождении рукописи.

"Единственные люди, которые купят этот уникальный объект — настоящие фанаты Гарри Поттера. Мы просим всех, кто увидит в продаже эту вещь, связаться с полицией", — заявили в правоохранительных органах.

История из 800 слов была написана Джоан Роулинг на двух сторонах почтовой открытки. Действие разворачивается за три года до рождения Гарри Поттера вокруг персонажей Северуса Снегга и отца Гарри, Джеймса Поттера.

Рукопись завершается словами: "Из приквела, над которым я не работаю, — но было весело!"

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.