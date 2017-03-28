Художественный рынок второй год подряд демонстрирует значительный спад. По мнению аналитиков Bloomberg, общий уровень продаж в 2016 году опустился до уровня времен финансового кризиса, доходы аукционных домов от продажи предметов изобразительного искусства и антиквариата упали на 11% и составили всего 56,6 млрд долларов.

Продавцы начинают 2017 год осторожно, надеясь, что вскоре экономическая и политическая ситуация в ключевых странах мира стабилизируется. Покупатели, со своей стороны, видят изобразительное искусство и антиквариат как "относительно спокойную гавань среди прочего непостоянства" и повышают цены на предметы искусства, поступающие на рынок, переводит обзор Intermedia.

В то же время по сравнению с предыдущими годам растет интерес к импрессионистам, модерну, произведениям послевоенного периода и современному искусству. Аукционный дом Christie's заработал 332,8 млн долларов на азиатском искусстве.

"Показательно, что вырос на 5% лишь сегмент старой школы, и то за счет в первую очередь древних китайских мастеров. Надеюсь, уже скоро переведутся жулики и неучи, которые ведутся на всякую чушь, покупая ее за миллионы. Его Величество Время все же расставляет все по своим местам", - прокомментировал международный венчурный инвестор Александр Шульгин.