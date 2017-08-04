Возглавила перечень британская писательница Джоан Роулинг, автор поттерианы. Она заработала 95 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Роулинг вернулась на первую строчку впервые с 2008 года.

В рейтинге появилась еще одна женщина — британка Пола Хокинс, получившая известность благодаря роману "Девушка в поезде", который был экранизирован.

В то же время из списка исчезли имена американского фантаста Джорджа Мартина, чей цикл книг "Песнь льда и пламени" лег в основу сериала "Игра престолов", а также Джона Грина, автора работ "Виноваты звезды", "В поисках Аляски" и "Бумажные города".

Как отмечают составители рейтинга, произведения пяти из топ-11 писателей были экранизированы, но основную часть заработка им принесли продажи именно книг. Вместе эти 11 авторов продали более 30 миллионов копий в США за год, что принесло им 312 миллионов долларов.