Кампания получила название "Дорогая Иванка" (Dear Ivanka). Художники отказались от каких-либо связей с семьей будущего президента и потребовали снять свои картины со стен дома дочери Трампа.

"Расизм, антисемитизм, сексизм и гомофобия не приемлемы нигде — и меньше всего в Белом доме", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кампании.

Инициаторами акции выступили художники группировки Halt Action Group (HAG) во главе с Джонатаном Горовицом. В Instagram создан аккаунт dear_ivanka, посвященный кампании.

Как написал в социальной сети художник Алекс Да Корт, ему стыдно находиться рядом с Иванкой, имея в виду "совместную" фотографию дочери избранного президента и одной из его картин, которая висит в доме Трампа.

В коллекции Иванки Трамп полотна Кристофера Вула, Алекса Да Корт и Дэна Колена.