Секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, кроется в ее заболевании сифилисом. Так полагает британский искусствовед Джонатан Джонс. Его исследование опубликовано в The Guardian.

"Джоконда" считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. По свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, женщина покупала в местной аптеке acqua di chiocciole — воду улиток, которую в то время использовали для лечения сифилиса.

Джонс отмечает, что в 1503 году, когда Герардини позировала для да Винчи, сифилис был чрезвычайно распространенным заболеванием в Европе. Считается, что инфекцию в Старый свет завезли участники экспедиций в Америку в 1492 году.

Искусствовед также добавляет, что пейзаж, послуживший фоном для картины, намекает на происхождение загадки Моны Лизы. По его мнению, за плечами модели изображено море, из-за которого виднеются горы — символ Нового света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.

В апреле 2016-го итальянский ученый Сильвано Винчети предположил, что на полотне "Джоконда" живописец изобразил андрогина — полумужчину, полуженщину. В портрете Лизы Герардини он нашел черты предполагаемого любовника художника и его подмастерья Джана Джакомо Капротти, больше известного как Салаи (Дьяволенок).

Полное название "Моны Лизы", или "Джоконды", — "Портрет госпожи Лизы Джокондо". Картина написана Леонардо да Винчи в 1503-1505 годах.