Картина Густава Климта "Цветущий сад" ушла с молотка за рекордные £48 млн на аукционе Sotheby's в Лондоне, сообщает The Telegraph.

Полотно стало третьим самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным в Европе. Опережают эту работу лишь скульптура "Шагающий человек" Альберто Джакометти и картина "Избиение невинных" Питера Пауля Рубенса. Они ушли с молотка за £65 млн в 2010 году и £49,5 млн в 2002 году соответственно.

Кроме того, теперь это самый дорогой пейзаж Климта. В Sotheby's отметили, что "Цветущий сад" – один из величайших шедевров художника, которые когда-либо выставлялись на аукционах.

На лондонских торгах также были проданы работы Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Поля Гогена.

Ранее сообщалось, что на прошедшем 28 февраля в Лондоне аукционе Christie's "Искусство импрессионизма и модернизма" была продана работа Поля Гогена "Дом", принадлежавшая ранее российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. Картина, написанная в 1892 году, ушла за $25 млн (изначально картина была оценена в $15–22 млн).