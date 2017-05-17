Полотно художника-авангардиста Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" продана на аукционе Sotheby's в Нью- Йорке за 21,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters.

Эстимейт картины составлял от 12 до 18 миллионов долларов. Полотно стало самым дорогим лотом прошедших торгов, получивших название "Импрессионизм и модернизм". Всего доход с аукциона Sotheby's составил 173,8 миллиона долларов. Отмечается, что многие произведения искусства были приобретены коллекционерами из азиатских стран и России.

Малевич — российский и советский художник-авангардист польского происхождения. Он написал "Супрематическую композицию с полоской в проекции" в 1915 году. Картина относится к супрематизму — одному из ранних направлений в авангардистском искусстве, которое он сам основал.