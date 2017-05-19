Картину неоэкспрессиониста Баския продали за 110,5 млн долларов

На посвященных современному искусству торгах в аукционном доме "Сотби" в Нью-Йорке 18 мая был установлен рекорд стоимости произведений американского художника Жан-Мишеля Баския. Его безымянная работа 1982 года была продана за 110,5 млн долларов.

Итоговая цена значительно превысила оценочную стоимость, отмечает ТАСС. В течение десяти минут за полотно торговались несколько потенциальных покупателей. Победу одержан японский миллиардер, основатель крупнейшего в Японии интернет-магазина стильной одежды Юсака Маэдзава. Он заявил, что намерен разместить работу Баския в музее своего родного города Тиба.

"Когда я увидел эту картину, меня просто захлестнули эмоции и чувство благодарности за возможность ощущать любовь к искусству. И я очень захотел, чтобы как можно больше людей во всем мире смогли испытать подобные переживания - независимо от их возраста и происхождения, а также того, являются ли они коллекционерами или нет", - пояснил Маэдзава.

Для начала ценитель прекрасного намерен показать работу Баския всему миру - на выставках и экспозициях. Он напомнил, что картина, изображающая черную голову, была недоступна широкой публике более 30 лет. "Я очень надеюсь, что картина доставит столько же радости людям, как и мне, и что этот шедевр 21-летнего Баския послужит вдохновением еще для многих наших будущих поколений", - добавил новый владелец шедевра.

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В последний раз картина выставлялась в 1984 году при жизни автора. Тогда ее продали за 19 тысяч долларов. До сих пор стоимость самой дорогой работы Баския составляла 57,3 млн долларов, владельцем является Юсака Маэдзава.

Жан-Мишель Баския прославился как граффити-художник в Бруклине, затем стал успешным неоэкспрессионистом. Был соавтором Энди Уорхола. Скончался от передозировки наркотиками в возрасте 27 лет.