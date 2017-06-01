Спустя век после написания книга автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина о Берене и Лютиэн опубликована и появилась на прилавках книжных магазинов.

История любви Берена и Лютиэн - это история любви смертного мужчины и бессмертного эльфа. Выйдя замуж за обычного человека, Лютиэн отказалась от бессмертия во имя любви.

Новую книгу можно охарактеризовать как очень личную историю, в ней содержатся версии сказочного повествования, являющегося частью эпического "Сильмариллиона".

Книгу редактировал 92-летний сын писателя Кристофер Толкин, издание проиллюстрировал Алан Ли, в свое время получивший премию "Оскар" за работу над кинотрилогией Питера Джексона "Властелин колец".

Книга вышла в издательстве HarperCollins в десятую годовщину публикации последней книги о Средиземье "Дети Хурина".

Foto: HarperCollins

Литературовед, специалист по творчеству Толкина Джон Гарт полагает, что для писателя его истории были своего рода экзорцизмом вследствие тех ужасов, свидетелем которых он стал в ходе Первой мировой войны.

"Когда Толкин вернулся из окопов, с лихорадкой, зиму 1916-1917 годов он провел, пытаясь выздороветь. Он потерял двух своих самых близких друзей на Сомме, и вы можете себе представить, как он был разбит", - рассказывает Гарт.

А затем во время прогулки в лесах Восточного Йоркшира Толкин увидел, как его жена Эдит танцует на поляне, заросшей белыми цветами - это стало ключевой сценой истории о Берене и Лютиэн.

"Толкин испытал тогда такую радость и восторг, каких, возможно, не испытывал больше никогда", - говорит Гарт.

Для новой книги Кристофер Толкин взял оригинальную историю отца, бережно сохранив стиль и форму сказания, ставшего в свое время частью "Сильмариллиона".

Имена Берен и Лютиэн высечены на надгробном камне Джона Роналда Руэла Толкина и его жены Эдит на кладбище в Оксфорде.