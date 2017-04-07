Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери, "Маленький принц", стало самой переводимой книгой в мире после Библии и Корана. Повесть-сказку перевели на трехсотый по счету язык, пишет портал Francetvinfo.

Как сообщается, Маленький Принц заговорил на арабском наречии хассаниа, распространенном в марокканской Сахаре. Это малоизвестный язык, однако он был знаковым для Сент-Экзюпери, который служил в южной части Марокко.

Писатель и летчик был призван в армию в 1921 году. После того, как он сдал экзамен на пилота, Сент-Экзюпери перевели в Марокко, где он пережил свою первую авиакатастрофу. После ранения он стал пилотом почтовой компании и руководил почтовой станцией Кап-Джуби на самом краю Сахары. Там писатель работал над своим первым романом "Южный почтовый".

В этом году, отмечает портал, исполняется 90 лет с момента переезда Сент-Экзюпери в Кап-Джуби. Считается, что впечатления, полученные писателем в Марокко, вдохновили его на описание пустыни в "Маленьком принце".

Повесть-сказка "Маленький принц" впервые была опубликована в апреле 1943 года в Нью-Йорке с авторскими иллюстрациями. Сент-Экзюпери работал над произведением в Нью-Йорке. В настоящее время общий тираж книги превысил 200 млн экземпляров.