Две картины кисти знаменитого художника Винсента Ван Гога, которые были украдены в 2002 году из музея в Амстердаме, и обнаружены в сентябре 2016 года итальянской полицией в Неаполе в ходе рейда, проходившего в рамках борьбы с неаполитанской мафией - каморрой, вернуться в Голландию.

Два полотна - "Вид на море у Схевенингена" и "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" - были похищены 7 декабря 2002 года из Музея Винсента Ван Гога, где хранится самая крупная в мире коллекция картин и рисунков художника. Воры использовали лестницу, чтобы проникнуть в музей.

Картина "Вид на море у Схевенингена" было написано Ван Гогом в августе 1882 года в Гааге, а "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" - в январе-феврале 1884 года и осенью 1885 года в нидерландском селении Нюэнен.

Оба найденных полотна оказались в основном неповрежденными, в относительно хорошем состоянии. Преступников, похитивших картины из музея, поймали еще в 2004 году, а вот на след полотен правоохранительным органам выйти не удалось. Как выяснилось, картины попали в руки одного из босса итальянской мафии - наркобарона Раффаэля Империале и осели в его коллекции.

Для того, чтобы передать картины их настоящему собственнику, итальянский судья на днях выдал разрешительный документ - ордер, в соответствии с которым картины Ван Гога могут покинуть Италию и вернуться в Нидерланды, сообщает итальянская The Local.

Когда именно полотна отправятся в путь, не сообщается, однако директор Музея Ван Гога в Амстердаме Аксель Рюгер выразил надежду, что это произойдет в самом ближайшем будущем.