Долгие годы полотно находилось в коллекции Музеев Глазго и даже выставлялось публике в дворянском музее-усадьбе Поллок-хаус. Но перекрашивание портрета и покрывавшая его столетняя грязь заставляла музейщиков думать, что это копия с оригинала, сделанная другим художникам после смерти автора.
Восстановленный портрет Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, признал подлинным и Бен ван Бенеден, директор Дома Рубенса в Антверпене. Он сказал, что это редкое дополнение к собранию портретов Рубенса, во многом раскрывающее его творческий метод в этом жанре.
Доктор Гровенор заметил: "Возможность обнаружить портрет ключевой фигуры в британской истории работы одного из величайших художников, которые когда-либо жили, захватывает".
Дэвид Макдональд, председатель благотоворительной художественно-досуговой организации Glasgow Life, заявил: "Неудивительно, что мы в восторге от обнаружения картины Рубенса, художника, известного во всем мире, и вообще одного из самых важных художников в истории".
Портрет герцога в дублете - приталенном жакете - с изысканным кружевным воротником и поясом датируется примерно 1625 годом. В начале XVII века Джордж Вильерс считался неоднозначной фигурой, взлетевшей по социальной лестнице из мелких дворян в фавориты Якова I, известного в Шотландии как Яков VI.
Историки до сих пор ломают копья относительно отношений этих мужчин. Некоторые исследователи утверждают, что они были любовниками, а другие считают, что это была близкая платоническая дружба. При реставрационных работах в Эпеторпском дворце в графстве Нортгемптоншир - излюбленной резиденции монарха - специалисты Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии обнаружили тайный проход между спальнями обоих мужчин. Герцога убили в 1628 году в возрасте 35 лет - через три года после смерти Якова.
Фон портрета Бекингема кисти Рубенса и вправду перекрасил неизвестный художник в более позднее время, а затем на картине сотни лет копились пыль и грязь, изменившие истинный вид шедевра фламандского мастера. Но научный анализ дерева, на котором она был написана, позволил датировать его периодом с 1620 по 1630 год, и подтвердил, что у него есть все характерные для других работ Рубенса особенности подготовки материала для последующей росписи.
Дополнительная очистка верхнего слоя и рентгеновские снимки волос окончательно доказали, что перед специалистами не копия, а оригинал. Дальше картиной занялся заслуженный реставратор Саймон Гиллеспи, вернувший ей первоначальный вид.
28 сентября портрет будет выставлен на всеобщее обозрение в Художественной галерее Келвингроув в Глазго.