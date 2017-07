Наследники писателя Джона Рональда Руэла Толкиена и студия Warner Bros. договорились по " Властелину колец " и " Хоббиту " после пяти лет судебной тяжбы, передает The Hollywood Reporter.

В 2012 году The Tolkien Estate вместе с книжным издательством HarperCollins подали иск на $80 млн. Они утверждали, что Warner Bros., ее подразделение New Line и обладатель прав на "Хоббита" и "Властелина колец" Saul Zaentz Co. нарушили условия контракта, превысив свои полномочия.

По словам истцов, в рамках заключенного десятки лет назад соглашения студия была вправе создавать только "осязаемую" сувенирную продукцию, посвященную "Хоббиту" и "Властелину колец", но никак не цифровую.

Это не первое судебное противостояние сторон. Ранее New Line и наследники Толкиена спорили по поводу участия в прибыли. Сделку заключили в 2009 году, она оценивается более чем в $100 млн.