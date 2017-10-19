"За период с декабря 2016 года по настоящее время в Генеральную прокуратуру РФ поступило 41 обращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма "Матильда", — сказал он.

По словам Куренного, на днях в ведомство поступило еще две жалобы от парламентария, в настоящий момент они изучаются.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что никаких нарушений действующего законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения картины выявлено не было.

В фильме Учителя "Матильда" рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Вокруг ленты разгорелся скандал из-за того, что верующие сочли образ царя, вступающего в интимную связь с танцовщицей, неподобающим для святого (он был канонизирован РПЦ в 2000 году как страстотерпец).