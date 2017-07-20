Две новые книги, посвященные вселенной Гарри Поттера, будут изданы в октябре. Об этом сообщает портал Radio Times.

"Гарри Поттер: История магии. Книга выставки" расскажет читателям о предметах, которые преподают в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Отмечается, что в книге будут представлены комментарии от историков, в которых показана связь между артефактами мира Гарри Поттера и старыми сказками и легендами.

"Гарри Поттер: Путешествие по истории магии" затронет отдельные науки и явления мира волшебников, такие как алхимия, травология, защита от темных искусств, астрономия. "Узнайте, как создавался Философский камень, сварите зелье собственными руками, раскройте всю правду о мантии-невидимке", — говорится в анонсе книги.

Выход произведений приурочен к 20-летию с момента выхода первой книги серии, "Гарри Поттер и Философский камень". Книги представят на выставке "История Магии", которая пройдет с октября 2017-го по февраль 2018 года.

Британская писательница Джоан Роулинг, автор оригинальных книг о Гарри Поттере, не принимала участия в создании новых произведений.

Первая книга из серии Роулинг, "Гарри Поттер и философский камень", вышла в 1997 году. Всего было издано семь основных томов и несколько дополнений. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Каждая часть экранизирована.