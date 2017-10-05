Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".
Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме.
Размер премии в 2017 году увеличен до 9 миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.
Ранее в октябре были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии, медицине и физике.
В 2016 году Нобелевскую премию по литературе присудили американскому автору-исполнителю и писателю Бобу Дилану с формулировкой "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции".