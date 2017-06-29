Одна из первых работ из серии автопортретов знаменитого американского художника Энди Уорхола была продана в среду на аукционе Sotheby's за 6 млн фунтов стерлингов (7,7 млн долларов), сообщает сайт аукционного дома.

"В эпоху Instagram известное предсказание Уорхола о том, что "в будущем каждый сможет стать известным за 15 минут", еще никогда не ощущалось столь пророческим. Первые автопортреты художника, которые были созданы с помощью полароидных снимков, сделанных в фотокабине нью-йоркского магазина, еще никогда не были столь актуальными для современной культуры", - заявил ведущий специалист Sotheby's Джеймс Севьер в сфере современного искусства, слова которого приводит ТАСС.

По словам Севьера, это произведение "огромной художественной и исторической важности, которое знаменует переломный момент, когда Уорхол присоединился к величайшим автопортретистам".

Самым дорогим лотом нынешних торгов стала не имеющая названия картина американского граффити-художника и неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския, написанная в 1983 году. Она ушла с молотка за 6,5 млн фунтов (8,3 млн долларов).

Совместная работа Уорхола и Баския под названием "Sweet Pungent" ушла с молотка за 4,43 миллиона фунтов. Другую совместную работу 1985 года под названием "Новое пламя" неизвестный покупатель оценил в 2,4 миллиона, передает РИА "Новости".

Еще одним крупным лотом стала картина немецкого художника Герхарда Рихтера 1989 года, ее продали примерно за 4 миллиона фунтов. Работа классика американского поп-арта Роя Лихтенштейна "ушла" за 3,3 миллиона фунтов, абстракция француза Жана Дюбюффе 1955 года продана за 2,6 миллиона фунтов стерлингов.