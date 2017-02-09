Американская телеведущая Опра Уинфри продала картину Густава Климта за $150 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Как утверждается, покупателем "Портрета Адели Блох-Бауэр II" стал коллекционер из Китая. Это одна из крупнейших частных арт-сделок 2016 года.

Уинфри купила потрет в 2006 году за $87,9 млн на торгах Christie's в Нью-Йорке. Для работ Климта сумма по-прежнему является рекордной. С тех пор стоимость картины выросла более чем на 70%.

По информации Bloomberg, в 2014 году Уинфри анонимно одолжила портрет музею современного искусства в Нью-Йорке на пять лет. Организовал такое соглашение миллиардер Дэвид Геффен – друг телеведущий и меценат MoMA. В 2016 году с Уинфри через Геффена связался арт-дилер, у которого был потенциальный покупатель, пишет агентство. Летом полотно было продано, имя нового владельца не раскрывается.

Представители Уинфри и Геффена от комментариев отказались.

По данным Bloomberg, в ноябре 2015 года российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал картину Климта "Водяные змеи II" за $170 млн, это тоже была частная сделка. В обоих случаях полотна ушли в Азию.